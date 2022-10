Après le retrait de Barkhane, où en est la relation entre la France et le Mali ?

Depuis que la junte au pouvoir au Mali a exigé le retrait militaire du pays, après 10 années de présence française pour lutter contre les groupes terroristes au Sahel, la relation entre Paris et Bamako est glaciale. À la tribune du forum de Dakar, carrefour diplomatique de la sécurité en Afrique qui vient de s’achever, le ministre des Affaires étrangères du Mali s’est livré à une longue diatribe contre la France, qu’il accuse de "posture néo-coloniale" et d’avoir déstabilisé la région avec l’intervention militaire au Sahel. Un an après le début de la brouille entre Paris et Bamako qui a mené au retrait de l'opération Barkhane, cette allocution en dit long sur l'état des relations entre les deux pays. Pour preuve, la secrétaire d'État Chrysoula Zacharopoulou s’est retrouvée à quelques mètres seulement d’Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali. Sans qu’aucun échange ne soit relevé.

Un possible rapprochement entre les deux pays envisagé

Pas de politesse, ni même un croisement de regard, la relation entre les deux pays est frigorifiante. Du moins en apparence car en coulisses, de part et d’autres, on tente de préparer l’après ère glaciaire. Selon les informations d'Europe 1, les échanges noués de longue date par les deux pays au sein du monde du renseignement sont toujours actifs. Reste la volonté politique. Abdoulaye Diop, le porte-voix de la junte à l’étranger n’exclut pas, au micro Europe 1, la perspective d’un rapprochement : "Je crois qu’il y a une longue histoire de relation qu’on ne peut pas nier. Les populations françaises et maliennes sont liées par beaucoup de choses, l’histoire et la géographie."

La partie française reste dubitative. "Ils nous agressent avec des accusations qui n’existent pas", appuie-t-on, en référence à la plainte déposée par le Mali contre la France devant les Nations unies. Les putschistes jurent avoir la preuve que les Français auraient soi-disant armé des terroristes dans le Sahel. Une affirmation jamais étayée à ce jour.

"Le Mali n’a de problème avec aucun partenaire"

Lorsque l'on interroge Abdoulaye Diop sur les relations franco-maliennes, le ministre des Affaires étrangères du Mali reste ferme. "Notre problème, c’est un problème entre le gouvernement malien et le gouvernement français sur la base de considération de partenariat. Le Mali a souhaité que notre souveraineté soit respectée et que les intérêts vitaux des Maliens soient pris en compte. Si ces éléments sont observés, le Mali n’a de problème avec aucun partenaire, y compris avec la France", a-t-il déclaré. Ce qu’on comprend entre les lignes, c’est que derrière la relation glaciale, entre les deux pays, il y a un tout de même un espace pour un possible rapprochement. S'il est mince, il a le mérite d'exister.