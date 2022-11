Comment la Russie et l'Ukraine se mènent une guerre des services secrets ?

Alors que la guerre en Ukraine se dirige vers son dixième mois, les combats d'artillerie et les pertes énormes des deux côtés révèlent la puissance des moyens engagés par les armées ukrainiennes et russes. Deux armées dont les officiers qui se font face sur le terrain connaissent parfaitement les formations et les réflexes tactiques des uns et des autres, pour avoir bien souvent partager les mêmes écoles militaires issues de l’URSS comme celles de Kharkiv. Dans ce contexte, les actions secrètes militaires ou d’éliminations prennent une importance particulière et révèlent l’ampleur des réseaux cachés.

Un avantage ukrainien, grâce à l'Occident

Leur activité apparaît à travers des actions, par exemple des explosions régulières de dépôts de carburant en territoire russe ou l'attaque en août dernier d'une base aérienne en Crimée ayant permis la destruction de huit avions de chasse. Les éliminations ciblées de responsables prorusses dans les territoires occupés, plus d'une vingtaine depuis février, sont également une autre manifestation de leur travail. Sans compter la mort étrange dans un violent accident de voiture, mercredi, de l'un des chefs de l'administration russe de Kherson.

Ces actions sont le fruit du travail entre services ukrainiens et occidentaux, ce qui permet d'éviter les éventuelles tentatives d'intrusion des services russes, très présents dans le pays au travers de cellules dormantes qui côtoient elles-mêmes les nombreuses cellules dormantes occidentales.

Une situation étrange engendrée par la situation de l'Ukraine, zone tampon entre Russie, Occident et Otan depuis son indépendance. Cette guerre secrète, savamment dissimulée derrière l'ampleur des combats, donne aujourd'hui un gros avantage à l'Ukraine. Les effets de surprise ont très majoritairement depuis le début de l'invasion donner l'avantage aux forces de Kiev.