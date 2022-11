Guerre en Ukraine : l'Asie du Sud-Est face au dilemme russe, avant une série de sommets

Les pays d'Asie du Sud-Est sont contraints à un difficile numéro d'équilibriste avec la Russie, un partenaire économique qu'ils doivent préserver, face aux pressions des États-Unis pour isoler Moscou, avant une série de sommets internationaux. L'invasion russe de l'Ukraine, en février, a fini par rattraper l'Asie du Sud-Est, qui va devoir sortir de son silence pour évoquer ce sujet délicat et ses répercussions économiques, lors d'une séquence diplomatique chargée en novembre. Trois sommets sont au programme ce mois-ci : l'Asean à Phnom Penh (11-13), le G20 à Bali (15-16) puis le Forum de coopération Asie-Pacifique (Apec) à Bangkok (18-19).

L'Indonésie, dans un rôle de médiateur, a invité le président russe Vladimir Poutine ainsi que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky au G20, mais aucun des deux dirigeants n'a confirmé sa présence physique. L'Ukraine doit également signer un traité d'amitié et de coopération avec les pays de l'Asean à Phnom Penh, au Cambodge, où M. Zelensky a demandé à délivrer un message vidéo lors du sommet. Il ne faut pas s'attendre à ce que le bloc régional de dix pays, qui a fait de la non-ingérence un de ses principes fondamentaux, fasse un choix clair entre Kiev et Moscou, ont assuré les experts interrogés par l'AFP. Mis au devant de leurs limites diplomatiques, ses membres restent divisés entre le besoin de commercer avec la Russie et la crainte de représailles de ses partenaires occidentaux qui veulent isoler Moscou.

Les informations à retenir : Les pays d'Asie du Sud-Est vont devoir sortir de leur silence lors de différents sommets qui auront lieu dans les jours qui viennent

Vladimir Poutine a remis un titre posthume à un "prêtre soldat" tué en Ukraine

Vladimir Poutine a remis mardi à titre posthume la plus haute décoration de Russie à un prêtre orthodoxe, tué récemment en Ukraine, qui avait recommandé aux mères de soldats russes de faire plus d'enfants pour atténuer leur chagrin. Dans un communiqué, le Kremlin a indiqué que Mikhaïl Vassiliev avait reçu le titre de "Héros de la Fédération de Russie" pour "son courage et son héroïsme dans l'accomplissement de son devoir civique". Dimanche, le Patriarcat de Moscou a annoncé la mort de ce prêtre "dans la zone de l'opération spéciale en Ukraine", alors qu'il accomplissait "ses fonctions cléricales".

Le patriarche Kirill, chef de l'Eglise russe, l'un des piliers du pouvoir de Vladimir Poutine, doit célébrer mercredi une messe spéciale autour du corps du défunt depuis la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou. Selon Alexandre Sladkov, un correspondant de la télévision publique russe, le pope a été tué lors d'un bombardement ukrainien dans la région occupée de Kherson, en proie à une contre-offensive de Kiev depuis des semaines. ,"Il est mort comme un prêtre soldat, aux côtés des parachutistes", a écrit dimanche Alexandre Sladkov sur Telegram.

D'après le Patriarcat de Moscou, Mikhaïl Vassiliev, né en 1971, avait déjà servi comme aumônier militaire lors d'opérations de l'armée russe au Kosovo, en Bosnie, dans le Caucase et en Syrie. Récemment, il avait fait parler de lui après une interview sur la chaîne de télévision orthodoxe russe "Spas". Interrogé sur le cas d'une mère russe qui avait envoyé son fils à l'étranger pour éviter qu'il ne soit mobilisé pour combattre en Ukraine, il avait recommandé aux femmes de faire plus d'enfants pour atténuer leur peine.

"Si une dame suit le précepte de Dieu 'Soyez féconds, multipliez-vous' et refuse au sens large tous les moyens artificiels d'interruption de grossesse, alors elle aura généralement plus d'un seul enfant. Et donc ce ne sera pas si douloureux de s'en séparer", avait-il affirmé.