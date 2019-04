La France confiante dans la poursuite de la "transition démocratique" en Algérie

La France est confiante dans la poursuite de la "transition démocratique" en Algérie après la démission du président Abdelaziz Bouteflika, a déclaré mardi soir le chef de la diplomatie française.

Une "transition démocratique dans un esprit de calme et de responsabilité". "Le peuple algérien a montré ces dernières semaines, par une mobilisation continue, digne et pacifique, qu'il était déterminé à faire entendre sa voix", a salué Jean-Yves Le Drian dans une déclaration écrite. "Nous sommes confiants dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité" qui a prévalu ces dernières semaines, a souligné le ministre français des Affaires étrangères. Avec la démission du président Bouteflika, "c'est une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne", a-t-il ajouté.

Un président en difficultés. Au pouvoir depuis deux décennies, Abdelaziz Bouteflika, 82 ans, cible d'une contestation populaire inédite depuis plus d'un mois et défié par l'armée, a démissionné mardi soir, ont annoncé les médias officiels algériens. Abdelaziz Bouteflika, très affaibli depuis un AVC en 2013 mais qui en février entendait encore briguer un cinquième mandat, "a avisé officiellement le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République".