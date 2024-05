La Cour pénale internationale met en garde contre «les menaces» à son encontre

La Cour pénale internationale (CPI) a lancé vendredi une mise en garde aux "individus qui (la) menacent de représailles" - elle ou son personnel-, en affirmant que de telles actions pourraient constituer une "atteinte à l'administration de la justice". Le bureau du procureur en chef Karim Khan, basé à La Haye, a dit chercher à "s'engager de manière constructive avec toutes les parties prenantes chaque fois que le dialogue est conforme à son mandat", dans un communiqué publié sur X.

La CPI appelle à la fin "immédiate" des "tentatives d'entraver, d'intimider ou d'influencer indûment ses responsables"

"Cette indépendance et cette impartialité sont toutefois mises à mal lorsque des individus menacent de prendre des mesures de représailles contre la Cour ou contre le personnel de la Cour" en cas de "décisions" sur des enquêtes relevant de son mandat, a-t-il ajouté. "De telles menaces, même si elles ne sont pas suivies d'effet, peuvent constituer une atteinte à l'administration de la justice" par la CPI, avertit-il.

La CPI appelle à la fin "immédiate" des "tentatives d'entraver, d'intimider ou d'influencer indûment ses responsables". Les services de Karim Khan n'ont pas voulu préciser à l'AFP de qui émanaient ces menaces et si elles étaient liées à Israël et à la guerre à Gaza. La CPI a ouvert une enquête en 2021 sur Israël, ainsi que sur le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens, pour de possibles crimes de guerre dans les Territoires palestiniens.

Elle l'a désormais étendue "à l'escalade des hostilités et de la violence depuis les attaques du 7 octobre 2023" perpétrées par le Hamas sur le sol israélien. Des responsables israéliens ont indiqué au New York Times s'attendre à ce que la CPI délivre des mandats d'arrêt contre des membres du gouvernement israélien -dont pourrait faire partie le Premier ministre Benjamin Netanyahu - en lien avec les opérations militaires menées par Israël à Gaza en riposte à l'attaque du Hamas.

Le président israélien Isaac Herzog a estimé mercredi qu'une éventuelle inculpation de responsables israéliens par la CPI représenterait "un danger pour les démocraties". Benjamin Netanyahu a, lui, jugé que l'émission éventuelle de tels mandats d'arrêts viserait à "menacer les dirigeants et soldats d'Israël, essentiellement pour paralyser la capacité d'Israël à se défendre". L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de 1.170 personnes, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

L'offensive de grande envergure menée en représailles par Israël dans la bande de Gaza a fait 34.622 morts, majoritairement des civils, selon un dernier bilan vendredi du Hamas.