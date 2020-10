La Corée du Nord a dévoilé samedi un missile balistique intercontinental (ICBM) géant lors d'un défilé militaire à Pyongyang, selon des analystes militaires. Chacun des missiles était tracté sur un véhicule à 11 essieux et Akit Panda, de la Federation of American Scientists, une ONG scrutant les risques liés au nucléaire, a estimé dans un tweet qu'il s'agissait du "plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour".

