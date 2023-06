La Chine va-t-elle bientôt utiliser le CL-20, l'explosif non nucléaire le plus puissant du monde ?

C’est une sorte de superbombe miniature : le CL-20. Ce composé chimique est désigné comme l'explosif non-nucléaire le plus destructeur qui existe, bien plus dangereux que le TNT et le RDX. Développé aux États-Unis il n’est pas encore intégré là-bas à l’arsenal conventionnel car trop difficile à manipuler et surtout sensible au moindre choc. Mais les scientifiques chinois seraient les premiers à l’avoir stabilisé et commencent à le produire en grande quantité pour l’intégrer à des armes de destruction massive redoutables.

Des explosifs aussi puissants peuvent permettre de réduire la taille des ogives pour avoir des missiles balistiques intercontinentaux d'une portée beaucoup plus importante. Lors d'un exercice de l’armée chinoise cette année, l’équivalent d’un porte-avions américain de la 7ème flotte du Pacifique a ainsi été coulé avec 24 missiles hypersoniques munis d’ogives CL-20.

Regain de tensions

Cette nouvelle intervient dans un regain de tension autour de Taïwan. La Chine a multiplié ces derniers mois les actions autour de l'île, comme ce fut le cas jeudi dernier, où 37 avions de combat chinois ont pénétré la zone de défense aérienne de Taïwan. Les tensions avec les États-Unis sont également fortes, les deux pays s'accusant régulièrement de se provoquer, et de multiplier les manœuvres "dangereuses".