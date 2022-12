La Chine change le nom du Covid-19 et veut tourner la page de sa politique «zéro Covid»

Ne l'appelez plus Covid-19. Trois ans après le début de la pandémie à Wuhan en Chine, l'empire du milieu a décidé de tourner la page, en changeant de nom le virus. Car, pour le responsable de la branche des maladies infectieuses de la très officielle Association chinoise de médecine, le coronavirus a muté. Pour Pékin, il est donc temps de changer son nom officiel, du moins, en Chine.

Actuellement, le nom chinois du Covid-19 explique qu'il s'agit d'une maladie causant une pneumonie grave. Et si ce dernier n'a pas encore été rebaptisé, il devrait désormais être appelé simplement "virus infectieux". Mais cette annonce reflète surtout la volonté du pouvoir chinois de tourner la page de l'épidémie et d'accompagner la fin des mesures les plus controversées de sa politique "zéro Covid".

"Passer de la détection à la prévention"

Une façon aussi de faire passer la pilule auprès d'une frange de la population qui ne comprend pas pourquoi les autorités ont changé aussi brutalement leur fusil d'épaule cette semaine, notamment sur la fin des centres de quarantaine et des tests obligatoires.

"Il faut passer de la détection à la prévention", annonce l'agence sanitaire, qui recommande simplement aux malades de se soigner à la maison.