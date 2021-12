Kentucky : le phénomène des tornades va-t-il s'intensifier ?

REPORTAGE

Dans le Kentucky, les esprits sont encore marqués par la puissance de la tornade. Joey Reed est pasteur à Mayfield, ville détruite par le passage de la tornade. Vendredi soir, l'église où ils s'était réfugié n'a pas résisté. "Je crois que la météo que l'on vit est de plus en plus violente, de plus en plus imprévisible", a-t-il estimé sur Europe 1. "Et même si on a reçu des avertissements, ce n'était pas possible de saisir la dangerosité de cette tornade."

Pourtant, il n'y a pas de lien scientifique établi entre l'intensité d'une tornade et le réchauffement de la planète. "Attribuer cette tornade au changement climatique, ce n'est pas évident", explique Hunter Fox. Il est chasseur de tornades. Son job consiste à les suivre sur le terrain et depuis chez lui.

Des phénomènes qui s'intensifient dans des zones peuplées

En dix ans, il a surtout constaté une évolution géographique. "Avec le climat qui se réchauffe, il y a une tendance qui se dessine", a décrypté Hunter Fox. "Les tornades apparaissent de plus en plus vers les États-Unis, dans des zones plus densément peuplées. Donc, si les tornades frappent ces aires urbaines, davantage de populations seront touchées."

"Toutes les tornades sont des menaces", assure Hunter Fox. Le changement climatique pourrait les rendre plus dévastatrices si elles s'abattent sur des régions urbanisées. La solution davantage de prévention : connaître les bons réflexes, comme s'abriter dans une pièce sans fenêtre et surtout, prendre les alertes très au sérieux.