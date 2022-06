Jubilé : au Royaume-Uni, 100.000 «street parties» organisées pour célébrer Elizabeth II

Enfants en bas âge, couples, personnes âgées, dans ce quartier populaire du nord de Londres, un joyeux mélange s’amuse et chante. Pour fêter les 70 ans de règne d'Elizabeth II, le jardin communal a même été redécoré aux couleurs du jubilé, avec ballons bleu-blanc-rouge et portraits de la reine. "C’est cool de célébrer un jubilé de platine, mais surtout de faire la fête, nous avons passé deux ans en confinement, c’est vraiment sympa de revenir à la normale, de se réunir et de profiter !", s'exclame Deon, une habitante du quartier.

"C'est le visage de notre pays"

"La reine est le visage de notre pays, je la remercie, grâce à elle nous avons ce jour férié et nous pouvons nous réunir", confie Faye, 14 ans, ravie de célébrer ce jubilé de platine.

Hakuna, organisatrice de la fête, préside une association locale qui enseigne le chant et la musique aux enfants du quartier. "Nous voulions rendre hommage à la reine, certains des enfants présents ne comprennent pas ce qu’elle représente, ils la voient mais il ne savent pas ce qu’elle a fait", raconte-t-elle.

"On leur enseigne que la reine a extrêmement bien servi son pays et les citoyens de son pays", poursuit-elle. Comme ces voisins, plus de 10 millions de Britanniques comptent participer à une fête de quartier, spéciale jubilé de platine.