Joe Biden estime qu'un cessez-le-feu à Gaza pourrait dissuader l'Iran d'attaquer Israël

"C'est ce que je crois", a dit le président américain, interrogé sur ce scénario pendant un déplacement à la Nouvelle-Orléans, en assurant qu'il "n'abandonnait pas" cet objectif de cessez-le-feu bien que les négociations deviennent "difficiles".

Les États-Unis approuvent la vente de 20 milliards de dollars d'armement à Israë

Les États-Unis ont approuvé mardi la vente de plus de 20 milliards de dollars d'armement à leur allié israélien, comprenant notamment des avions de chasse F-15 et près de 33.000 munitions pour tanks. Le département d'État a déclaré dans une notification au Congrès américain que cette vente allait "améliorer la capacité d'Israël à faire face aux menaces ennemies actuelles et futures".