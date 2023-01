Joe Biden appelle au calme après l'arrestation mortelle d'un Afro-Américain

C'est une nouvelle affaire de violences policières aux États-Unis. Les cinq agents de la police de Memphis ont été inculpés et incarcérés jeudi pour meurtre à la suite du décès début janvier de Tyre Nichols, quelques jours après son arrestation. Celle-ci a été qualifiée d'"épouvantable" par les autorités. Ces agents de la police de Memphis, grande ville du Tennessee, tous Afro-Américains, sont visés par plusieurs chefs d'inculpation, dont meurtre, coups et blessures ou encore enlèvement. Le président américain Joe Biden a appelé jeudi au calme.

"Au moment où les Américains portent le deuil, où le ministère de la Justice mène son enquête, et où les autorités continuent leur travail, je me joins à la famille de Tyre en appelant à des manifestations pacifiques. La colère est compréhensible, mais la violence n'est jamais acceptable", a déclaré Joe Biden dans un communiqué, réclamant également une "enquête rapide, complète et transparente" sur ce drame.

Arrêté pour une infraction routière

Le 7 janvier, les policiers - depuis licenciés - avaient voulu arrêter Tyre Nichols, 29 ans, pour une infraction routière. Les détails de cette arrestation ne sont pas encore clairs : une vidéo des faits existe, mais a pour l'instant uniquement été montrée aux proches de la victime et à leurs avocats.

Dans son communiqué, Joe Biden souligne : "la mort de Tyre est un rappel douloureux que nous devons faire davantage pour s'assurer que notre système judiciaire fasse honneur à la promesse d'une justice équitable et impartiale". Le président démocrate exhorte le Congrès à passer un projet de loi de réforme de la police, adopté à la Chambre des représentants en 2021 mais qui n'a pas passé l'obstacle du Sénat.

Le meurtre de George Floyd dans toutes les têtes

Depuis le meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis en mai 2020, le Congrès américain a été incapable d'adopter toute réforme ambitieuse de la police aux Etats-Unis, y compris l'interdiction des prises d'étranglement. La question d'une réforme de la police est un thème majeur pour l'électorat afro-américain, et sur lequel Joe Biden avait fait campagne en 2020. Joe Biden dit jusqu'ici avoir "l'intention de se représenter" à la présidentielle de 2024, et a promis de rendre sa décision publique au début de l'année 2023.