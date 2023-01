Joe Biden à la frontière mexicaine pour trouver une solution à la crise migratoire

Joe Biden est arrivé cette nuit au Mexique pour la première fois de son mandat. Au cœur de ce déplacement : la question migratoire. Avec plus de deux millions d'arrestations l'an dernier, le nombre d'entrées illégales bat des records aux Etats-Unis notamment à El Paso, au Texas, où Joe Biden a fait escale dimanche.

Biden fortement critiqué par l'opposition pour sa gestion de la crise migratoire

Le gouverneur du Texas parle de chaos migratoire. Greg Abbott, qui a accueilli Joe Biden à la sortie d'Air Force One, lui a remis une lettre pour dénoncer l’inaction de Washington : "Cette visite n'est rien d'autre que du spectacle. Il a deux ans et environ 20 milliards de dollars de retard ! Il doit agir et prendre des mesures rapides !"

Nouveaux financements et mise en place de quotas

À El Paso, Joe Biden a discuté avec des agents de la police frontalière le long du mur avec le Mexique. Il a aussi rencontré une association de protection de migrants. Une visite aseptisée, selon les Républicains qui accusent les autorités locales d'avoir expulsé les dizaines de familles d’immigrés qui dorment dans les rues d'El Paso depuis des semaines. Une ville devenue le symbole d'un système migratoire américain à bout de souffle.

Joe Biden a promis de nouveaux financements et la mise en place de quotas : 30.000 titres de séjour par mois pour les ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. Il s'attire cette fois-ci les foudres des progressistes qui accusent le Président de ne pas respecter le droit d’asile.