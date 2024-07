JO-2024 : le pape François y voit une «occasion de concorde» pour la France

Le pape François souhaite que les Jeux Olympiques de Paris soient "pour tout le peuple de France une occasion de concorde fraternelle", "au-delà des différences et des oppositions", dans un message publié vendredi.

"Je forme le vœu que l'organisation de ces Jeux soit pour tout le peuple de France une belle occasion de concorde fraternelle permettant, au-delà des différences et des oppositions, de renforcer l'unité de la Nation", affirme-t-il dans ce message adressé à l'archevêque de Paris Laurent Ulrich.

Les JO "sont par nature porteurs de paix et non de guerre"

Cet appel du pape prend une résonance particulière alors que la France connaît une situation politique confuse à l'issue des législatives consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président Emmanuel Macron. Le premier tour a été marqué par un score historique de l'extrême droite et le deuxième tour a accouché d'une Assemblée divisée en trois blocs n'offrant pas de majorité gouvernementale évidente, une situation inédite sous la Ve République.

Pour le pape, les JO, qui se dérouleront dans la capitale française du 26 juillet au 11 août, "sont par nature porteurs de paix et non de guerre". Le pontife argentin rappelle que "l'Antiquité avait, avec sagesse, instauré une trêve durant les Jeux", une "heureuse tradition" que "l'époque moderne tente régulièrement de reprendre". "En cette période troublée où la paix mondiale se trouve gravement menacée, je souhaite ardemment que chacun ait à coeur de respecter cette trêve dans l'espoir d'une résolution des conflits et du retour à la concorde", appelle-t-il de ses voeux.