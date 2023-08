JMJ : une dernière veillée à la belle étoile pour les jeunes catholiques

Les dernières heures des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Ces JMJ se termineront dimanche matin par une messe de clôture du pape François. Le souverain pontife, en visite éclair à Fatima ce samedi midi, est attendu par près d'un million de jeunes catholiques venus du monde entier. Des jeunes qui vont ce samedi soir dormir à la belle étoile dans un parc situé en proche banlieue de Lisbonne et aménagé pour l'occasion.

Au programme de cette grande veillée très attendue : concerts, spectacles, moments de prière et de silence tout au long de la nuit.

"L'ébullition pour tout le monde"

Les tapis de sol et les bâches recouvrent les 90 hectares du parc. La plupart des jeunes pèlerins sont venus à pied, sous une chaleur harassante, comme Edmond, arrivé très tôt pour être bien placé. "On est un peu serré car on a à peine un mètre carré par personne. On a juste le sac de couchage pour certains et on se pose. On est prêt pour passer la nuit ici. Sinon, on a des écrans géants un peu partout pour profiter des concerts, c'est plutôt sympa", se réjouit-il au micro d'Europe 1.

Edmond et ses amis sont très impressionnés, comme Laure, installée un peu plus loin, qui a le regard qui s'illumine en observant la foule. "Ca fait plaisir de voir autant de chrétiens sur un même lieu. C'est assez anormal comme situation. Le seigneur a dit que lorsqu'on prie en groupe, c'était super efficace. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire un groupe plus gros, donc il va être très content", se conforte cette chrétienne.

Cette jeune parisienne attend désormais la messe de clôture du pape avec impatience. Comme Diane, elle est déjà émue. "Je m'attends vraiment à quelque chose de superbe. Au niveau ambiance, atmosphère générale, je pense que ça va être un moment d'émotion très forte. L'ébullition pour tout le monde, j'ai hâte", assure-t-elle. Diane et ses amis ont prévu quelques parties de cartes autour d'un pique nique pour faire passer le temps. Ils vont aussi aller à la rencontre d'autres jeunes étrangers. Sur place, plus d'un million de fidèles sont attendus en banlieue de Lisbonne.