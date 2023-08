JMJ : le frère Paul Adrien, l'influenceur catholique au contact de la jeunesse

Au Portugal, les Journées mondiales de la jeunesse battent leur plein avant le dernier jour de ce rassemblement de jeunes catholiques du monde entier. Des nombreux membres du clergé ont également fait le déplacement et parmi eux, une star des réseaux sociaux, le frère Paul Adrien. Il est l'influenceur catholique le plus suivi de France avec 200.000 abonnés rien que sur YouTube. Ce moine de 42 ans a même embauché une équipe de communicants et vidéastes.

"La religion, c'est un art de vivre"

Le frère Paul Adrien passe près de 50 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Et pour cause, depuis quatre ans, il est devenu influenceur catholique. "La religion, c'est un art de vivre. Ce n'est pas uniquement la foi. Une des vidéos qui avait bien marché, c'était de la spiritualité du bol de riz qui était complètement déjantée. Là par exemple, je ne suis pas content car j'ai loupé le film Barbie", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Avec les codes de la génération Z, il échange avec des jeunes comme Orianne, qui regarde son contenu tous les jours. "Il y a plusieurs live que je regarde et je vois les questions. Je sens que ce ne sont pas forcément des personnes chrétiennes, mais elles sont ouvertes au dialogue. Donc je trouve ça génial, à travers un téléphone, de pouvoir poser les questions qu'on se pose. C'est bien que les prêtres se soient mis dessus", se réjouit-elle. Cette étudiante aimerait tout de même qu'ils soient plus nombreux.

Pour Nicolas Guillou, curé à Rennes et dont sa paroisse est sur les réseaux, c'est un mouvement très récent. "J'ai rencontré un jeune qui a rencontré la paroisse à travers un réseaux social puis le WhatsApp de la paroisse. Maintenant, ce jeune se prépare à un baptême", souligne le prêtre. Parmi les représentants de l'Église catholique, ils seraient une petite dizaine à être sur les réseaux sociaux en France. De son côté, le Vatican dit s'inquiéter de la communication polémique et superficielle de certains prêtres.