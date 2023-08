JMJ : «C'est quelque chose qui nous a manqué dans l'Église», le rappeur Gab fait danser le jeunesse chrétienne

Il met son talent au service de la foi. Gab, un rappeur lyonnais, s'est produit cette semaine aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiennent à Lisbonne. Ce dernier a donné un concert devant des fans conquis et l'une de ses chansons est même devenue l'hymne des Français aux JMJ.

Assumer "qui je suis"

Cet artiste de 25 ans admet tout d'abord qu'il a été pris par surprise par ce succès. "Car quand on vit dans ce contraste, quand on est chrétien, qu'on est catholique dans ce pays, en France, à ce siècle-là, on a le sentiment d'être à côté de la plaque et tiraillé entre deux pôles. Et du coup, ce tiraillement, j'ai voulu le résoudre en assumant qui je suis, mais dans un style et dans la forme d'aujourd'hui", explique le rappeur au micro d'Europe 1. Pour lui, ce style de musique est un genre explicite et très populaire que tout le monde écoute.

"Je crois que c'est quelque chose qui nous a manqué dans l'Église, de dire les choses clairement et ne pas se cacher. On est un peu timide peut-être", se demande-t-il. Lui qui a eu cette timidité, se bat aujourd'hui pour "qu'il y ait de la vérité, de la lumière et pour que les choses soient claires". Le rappeur lyonnais a jusqu'à dimanche pour faire entendre sa voix à la jeunesse chrétienne présente au Portugal pour ce rassemblement où près d'un million de personnes sont attendues.