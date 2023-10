«Quels prix bloqués ?» : face à l'inflation, l'initiative de Giorgia Meloni invisible dans les rayons

L'Italie part en guerre contre l'inflation. Pâtes, riz, savon, couches... Le gouvernement de Giorgia Meloni décrète une action anti-inflation pour 1.200 produits de premières nécessités. Dans le détail, 1.000 produits verront leur prix bloqué et 200 autres verront leur prix baisser de 10%. La mesure, déjà en vigueur depuis le 1er octobre, est valable jusqu'à la fin de l'année. Objectif : permettre aux Italiens de réaliser jusqu'à 150 euros d'économies en moyenne par foyer, selon une estimation du ministère de l'Industrie.

Pas de signes de prix bloqués en supermarchés

Pourtant, dans les allées des supermarchés, les étiquettes avec le petit panier aux couleurs du drapeau italien, symbole de l'initiative, se font rares. "Quels prix bloqués ?", s'interroge Roberto au micro d'Europe 1, alors qu'il range ses courses dans le coffre de sa voiture. Il n'a vu aucun prix bloqué dans le supermarché où il fait ses courses, sauf peut-être, sur le paquet de croquettes pour chien de 10 kilos. "Ça, ça baisse d'un euro", souligne-t-il.

Pourtant, l'enseigne de grande distribution où il fait ses courses participe bien à l'initiative. Mais les autres clients n'ont pas non plus noté la présence de ces prix bloqués. "Je ne les ai pas vus", s'agace Alberto, sac de courses à la main. "Les prix sont peut-être bloqués, mais de toute manière, ils augmenteront ailleurs. C'est toujours comme ça. Je n'ai plus confiance en ces initiatives", poursuit-il.

Des promos qui concurrencent l'initiative du gouvernement

En clair, soit les Italiens ne trouvent pas pour le moment les produits à prix bloqués, soit ils n'en ont même pas entendu parler. À la sortie du supermarché, Lucia avoue être passée à côté de l'initiative. Elle cherche alors dans le prospectus du magasin : "Ce ne sont pas des super offres, mais il y a une page avec les prix réduits au moins", note-t-elle.

Sauf que voilà, Lucia est en réalité sur la page des promotions, qui entrent directement en collision avec le dispositif du gouvernement italien. Rome se laisse trois mois pour savoir si cette mesure sera efficace pour le pouvoir d'achat des Italiens avant de se décider pour la prolonger, ou non.