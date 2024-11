Japon : première neige sur le mont Fuji, la plus tardive jamais vue

La neige est enfin tombée sur le mont Fuji, comme l'ont montré des photos partagées par les autorités locales et des résidents mercredi matin, alors que jamais la montagne la plus célèbre du Japon n'avait attendu si longtemps ses premiers flocons. "Voici des photos du mont Fuji prises depuis l'Hôtel de ville ce matin. Nous avons pu voir une fine couche de neige près du sommet", écrit sur son compte X la ville de Fuji, dans la région centrale de Shizuoka, à l'ouest de Tokyo.

En moyenne le 2 octobre

L'agence météorologique japonaise (JMA) n'a toutefois pas encore confirmé officiellement que cette journée marquait un record, la date la plus tardive jamais constatée à l'automne pour apercevoir la neige sur le mont. La JMA a expliqué à l'AFP que la couverture nuageuse l'empêchait pour l'heure de faire des observations comparables à celles des années précédentes.

Le manteau neigeux sur le mont Fuji commence à se former en moyenne le 2 octobre et, l'an passé, la neige avait été aperçue officiellement pour la première fois par la JMA le 5 octobre. L'apparition de la neige pour l'année 2024 est donc la plus tardive depuis que des données comparatives sont disponibles en 1894, battant le précédent record du 26 octobre - vu deux fois, en 1955 puis en 2016.