Japon : la tempête Lan s'abat et plus de 180.000 habitants priés de trouver un abri

Plus de 180.000 habitants d'une ville de l'ouest du Japon ont été priés de trouver un abri mardi, alors que la tempête tropicale Lan s'abat sur le pays, faisant craindre des inondations et des glissements de terrain, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). Le typhon, dégradé en "tempête tropicale sévère" lorsqu'il a touché terre vers 5h mardi (20h GMT lundi) dans le département de Wakayama, à environ 600 kilomètres à l'ouest de Tokyo, balayait l'ouest du Japon, où se trouvent d'importantes métropoles comme Osaka et Kobe, en se dirigeant vers le Nord.

La ville de Tottori, qui fait face à la mer du Japon, a émis son alerte maximale d'évacuation à destination de quelque 182.000 habitants en fin d'après-midi, alors que l'agence météorologique a mis en garde contre l'arrivée de pluies violentes "sans précédent" dans la région. "Des vies sont en danger. Les résidents sont dans une situation où leur sécurité personnelle doit être assurée", a déclaré aux journalistes Satoshi Sugimoto, de l'Agence météorologique japonaise.

9.200 foyers dépourvus d'électricité

Ce dernier a prié la population de la région de se réfugier sur des terrains en hauteur en raison d'un risque d'inondation. L'électricité a été en grande partie rétablie mais 9.200 foyers en manquaient, selon l'opérateur local Kansai Electric Power. Les pluies "ont déjà dépassé les précipitations mensuelles moyennes pour le mois d'août dans certaines zones" dans les régions du centre et de l'ouest, a déclaré la JMA sur le réseau X (anciennement Twitter).

La circulation des trains à grande vitesse shinkansen entre Nagoya (centre) et Okayama (ouest) a été interrompue, comme le trafic sur de nombreuses lignes ferroviaires locales. Une partie d'un pont piéton enjambant une rivière a été emportée à Kyoto. De nombreux vols ont été annulés depuis lundi : 240 vols pour la compagnie aérienne Japan Airlines et 313 pour sa concurrente ANA.

Quelque 650 personnes ont été forcées de passer la nuit à l'aéroport international du Kansai, situé sur une île artificielle dans la baie d'Osaka et relié à l'archipel par un pont, après que l'accès routier et ferroviaire eut été coupé par la tempête, a rapporté l'agence japonaise Kyodo. La tempête devait continuer à balayer l'ouest du Japon toute la journée de mardi avant de gagner la mer du Japon et de remonter en direction de Vladivostok, à l'extrémité sud-est de la Russie.