Japon : les commémorations du bombardement atomique de Nagasaki, perturbées par un typhon

Après avoir sévèrement frappé Okinawa la semaine dernière, le typhon Khanun se dirigeait lundi vers Kyushu, la grande île du sud-ouest du Japon, forçant les organisateurs des commémorations du bombardement atomique de Nagasaki à adopter un format réduit. Pour la première fois depuis 60 ans, la cérémonie annuelle prévue mercredi à Nagasaki en mémoire des victimes de la bombe larguée le 9 août 1945 n'aura pas lieu en extérieur mais dans un centre de congrès de la ville portuaire.

Le nombre de participants a par conséquent été revu en forte baisse et le Premier ministre japonais Fumio Kishida n'assistera pas à l'événement. Le typhon Khanun se trouvait lundi à environ 350 km au sud de Kyushu et générait des vents allant jusqu'à 144 km/h, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). Celle-ci a averti de la probabilité de "fortes précipitations" dans son sillage, lesquelles augmentent les risques d'inondations et de glissements de terrain.

Deux morts et une centaine de blessés la semaine dernière

Cette tempête tropicale a déjà sévi la semaine dernière dans l'archipel d'Okinawa, à la pointe sud du Japon, faisant deux morts et une centaine de blessés, et privant d'électricité plusieurs centaines de milliers de foyers.

Le typhon avait ensuite pris la direction de la Chine, avant de faire un demi-tour complet et de retraverser Okinawa en sens inverse, avec une puissance un peu plus faible que lors de son premier passage. Après la côte ouest de Kyushu, le typhon devrait poursuivre sa route vers le nord et atteindre jeudi la Corée du Sud.