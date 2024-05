Robert de Niro s'en est-il pris à des étudiants pro-palestiniens ?

La vidéo a fait beaucoup de bruits sur les réseaux sociaux. Selon un post sur X, l'acteur Robert de Niro aurait pris à partie des étudiants pro-palestiniens en affichant un certain soutien pour Israël. "Ce que vous voulez, c'est un nouveau 7-Octobre !" aurait alors lancé l'acteur, en les prenant à partie. Mais les images visionnées des millions de fois ce mercredi sont sorties de leur contexte et n'ont rien à voir avec les divers mouvements sur le conflit entre Israël et le Hamas sur des campus américains.

Une série pour Netflix

Vidéo titrée "Robert stands with Israel", traduit par "Robert de Niro soutient Israël", on peut y voir l'acteur du Parrain crier : "Ce n’est pas un film, c’est réel. Maintenant, vous allez m’écouter, vous allez faire votre travail. Rentrez à la maison, ils disent qu’ils vont le refaire, et personne ne veut ça." Cette vidéo est accompagnée de sous-titres en anglais où il est mentionné, entre parenthèses, le 7 octobre, date des attaques terroristes du Hamas dans le sud d’Israël.

En France, le député LR Meyer Habib, soutien public de l’État hébreu, a relayé cette vidéo sur son compte X. Dans son post, l'élu nomme l'acteur de "king" et détaille que l'acteur "défend bec et ongles Israël face aux manifestants islamo-gauchistes pro-Hamas des universités américaines !" Mais ces images de l'acteur sont sorties de son contexte. Il s’agit d’images filmées à New York, le 27 avril, pour un tournage d’une série pour Netflix d'un thriller politique nommé Zero Day.

Robert De Niro joue le rôle d’un ancien président américain, a expliqué un porte-parole de Netflix à The Associated Press, agence de presse américaine. Donc rien à voir avec une quelconque mobilisation d'étudiants pro-palestinienne sur un campus américain.