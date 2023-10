Israël-Hamas : quelles seront les missions du Tonnerre, le navire français en route vers Gaza ?

Alors que les bombardements s'intensifient dans la bande de Gaza après la riposte d'Israël, le Tonnerre, un navire de la Marine nationale, doit arriver dimanche soir en Méditerranée orientale pour aider les Gazaouis qui sont submergés par les blessés.

Hôpital flottant

Ce bâtiment de 200 mètres de long, le deuxième plus gros de la Marine nationale derrière le porte-avions Charles de Gaulle, va dans un premier temps servir à apporter de l'aide humanitaire. Plusieurs centaines de tonnes de matériel sont chargées à l'intérieur : colis alimentaires, produits hygiéniques, ressources médicales... tout ce dont la population gazaouie a besoin.

Et puis, au-delà du fret, ce navire est également un hôpital flottant. Il contient deux blocs opératoires, des équipements de radiologie, des scanners, quatre lits de réanimation et plus de 60 lits pour accueillir malades et blessés. En tout, une vingtaine de soignants sont à bord.

Où sera-t-il basé ?

Selon les informations d'Europe 1, le Tonnerre n'a pas prévu d'accoster pour le moment au large de la bande de Gaza. Il va se déplacer pour continuer de transporter du matériel. Il voguera principalement entre Chypre, le Liban et l'Égypte. Ce qui semble le plus probable, c'est que les blessés gazaouis seront transportés en hélicoptère sur le navire. Plusieurs appareils ont été embarqués dans ce but.

Cette intervention française n'est pas encore précisément définie. C'est tout l'intérêt d'envoyer le Tonnerre, puisqu'il est particulièrement polyvalent, capable, comme pour cette mission, d'apporter une aide humanitaire, mais également au besoin d'intervenir lors de missions militaires de défense, par exemple.