Israël-Hamas : les drones, l'arme secrète de Tsahal pour explorer les tunnels de Gaza

Les drones furtifs et maniables, la nouvelle arme présente sur tous les théâtres d'opérations et notamment au Proche-Orient. L'armée israélienne les utilise pour explorer les tunnels de le bande de Gaza. Près de trois mois après le début de l'offensive contre le Hamas, Tsahal avance lentement dans Gaza, freiné par ce dédale de galeries où les terroristes se cachent pour les combattre. Pour cela, les Israéliens utilisent une nouvelle arme secrète : des mini drones quadcopter.

Eviter les pièges et embuscades

Des drones grand public vendus quelques milliers d'euros et à peine transformés par l'armée israélienne pour servir d'avant-garde aux soldats qui fouillent les entrailles de Gaza. Un labyrinthe de tunnels qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres et parsemé de pièges que les robots et les chiens, couramment employés, peinent à traverser. Ces mini drones à quatre rotors s'avèrent l'option la moins chère et la plus efficace pour explorer ces tunnels et éviter que les soldats ne tombent dans des pièges ou des embuscades tendues par le Hamas.

Pendant leur vol, ces drones réalisent pour cela un modèle en trois dimensions de leur environnement, grâce à l'intelligence artificielle et sans avoir recours au positionnement par satellite comme le GPS, inaccessible en sous-sol. Ils explorent ensuite de façon totalement autonome les tunnels afin d'envoyer les informations aux unités restées en surface sous forme de carte tridimensionnelle. Des responsables militaires israéliens estiment que ces drones sont des alliés de poids dans cette guerre et qu'ils ont déjà permis de limiter considérablement le nombre de victimes dans les rangs de Tsahal.