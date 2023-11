Israël-Hamas : la guerre, l'opportunité pour Tsahal d'optimiser sa défense anti-aérienne

C’est une vulnérabilité que l’armée israélienne a détectée le 7 octobre dernier, lors de l’attaque du Hamas. En cas de tirs nourris, les roquettes lancées depuis la bande de Gaza arrivent à saturer la défense anti-aérienne, même si 90% des tirs sont interceptés par le "Dôme de fer". Cette guerre force Tsahal à améliorer, encore, son système de protection.

9.500 roquettes tirées vers Israël depuis le début de la guerre

C’était du jamais-vu. Au cours des quatre premières heures le 7 octobre, 3.000 roquettes ont été tirées vers Israël. En un mois de guerre, plus de 9.500 tirs ont été comptabilisés par les radars israéliens. C’est deux fois plus que lors de la deuxième guerre du Liban en 2006 qui a duré 33 jours. Il n’y a jamais eu autant de batteries de défense aérienne déployées dans le pays. Et pour la première fois, Arrow 3, le système anti-aérien le plus avancé d’Israël a réussi à intercepter un missile balistique lancé depuis le Yémen par les Houthis. Il se dirigeait vers Eilat dans le sud du pays.

C’est une avancée majeure car cette arme défensive à très longue portée est conçue pour détruire des objets menaçants en dehors de l’atmosphère. Cette guerre contre le Hamas, et alors que les accrochages se multiplient avec le Hezbollah libanais, permet donc aux Israéliens de montrer leur capacité de défense. Un message envoyé aux Iraniens qui depuis 2017 développent des missiles balistiques Khorramshahr, capables d’atteindre Israël.