Israël-Hamas : «Je ne suis pas d'accord avec la trêve humanitaire», explique Eric Zemmour

Invité de ce dimanche au Grand Rendez-Vous d'Europe 1/ CNews/ Les Echos, Eric Zemmour, président de Reconquête, explique que la trêve humanitaire en Israël et le Hamas est contradictoire. Il constate que la volonté d'Emmanuel Macron est incohérente et argumente "qu'il a tellement peur de la guerre civile, tellement peur des nouvelles émeutes, qu'il donne des gages en permanence aux uns".

"Une vie vaut une vie"

Face à la situation en Israël, Emmanuel Macron joue sur tous les tableaux et n'a plus la maîtrise de son propre territoire, selon Eric Zemmour. La cause ? "Des enclaves étrangères en France" et des populations qui seraient le relais de pressions de gouvernements étrangers. "Vous savez, c'était la hantise de tous les rois de France. Le fameux État dans l'État, comme disait Richelieu. Et bien aujourd'hui, nous avons cela en France et nous ne maîtrisons plus. Et Emmanuel Macron est le produit de cela", ajoute-t-il sur le plateau du Grand Rendez-Vous d'Europe 1/ CNews/ Les Echos.

D'autres politiques expliquent qu'il faudrait une "trêve proportionnée", comme le demande Dominique de Villepin, ancien ministère des Affaires étrangères. "Ça ne veut rien dire. L'important pour Israël est de rétablir son rapport de force, quel que soit le cas. Et ce, peu importe le prix", détaille le président de Reconquête.

Il affirme haut et fort qu'il ne faut pas oublier l'horreur des massacres du 7 octobre 2023. "Une vie vaut une vie", en parlant des civils israéliens et palestiniens. Mais il riposte qu'Israël est tout à fait dans son droit pour se défendre. "Donc non, je ne suis pas d'accord avec la trêve humanitaire", ponctue Eric Zemmour.