«Une vraie machine de guerre» : un porte-parole de Tsahal évoque les tunnels de la bande de Gaza

L'armée israélienne continue d'inspecter l'hôpital al-Chifa, au nord de la bande de Gaza, à la recherche de possibles terroristes dans les souterrains du bâtiment. Samedi soir dans l'émission Europe 1 Soir week-end, Olivier Rafowicz, un porte-parole de Tsahal, a estimé que ce territoire, aujourd'hui, "est peut-être l'élément le plus grand au niveau de la structure terroriste qui existe dans le monde. On a à faire véritablement à un enfer de guerre terroriste où toutes les choses qui peuvent paraître 'normales', comme des écoles, des mosquées, des structures hospitalières, sont totalement piégées et exploitées par le Hamas", a-t-il affirmé au micro de Pierre de Vilno.

Un hôpital al-Chifa "utilisé comme base terroriste"

Ce porte-parole explique que "depuis des années, le Hamas a construit des structures souterraines sous l'hôpital al-Chifa, en l'utilisant comme base militaire, terroriste". Ces souterrains "vont jusqu'à 60 mètres de profondeur, qui sont extrêmement sophistiqués avec des systèmes d'aération, des systèmes d'éclairage... On a à faire à une vraie machine de guerre", souligne-t-il sur Europe 1.

Toujours selon Olivier Rafowicz, la bande de Gaza compte "à peu près l'équivalent de 800 kilomètres de souterrains" au total.