Israël : «C'est de l'apologie du terrorisme», Bellamy dénonce les réactions d'une partie de l'extrême gauche

Au lendemain des attaques du Hamas contre Israël, au moins 200 personnes ont été tuées sur le sol israélien, selon un bilan toujours provisoire. Si la classe politique française a dans sa grande majorité condamné ces attaques, la France Insoumise a été largement critiquée après avoir dénoncé d'une même voix le mouvement islamiste du Hamas et la colonisation israélienne. Certains y ont vu une justification à l'attaque contre Israël. Parmi les prises de positions qui ont fait polémiques, celle de Jean-Luc Mélenchon qui considère sur X (ex-Twitter) que "toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose : la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même". Ou encore celle du député LFI Louis Boyard, qui a écrit sur la plateforme : "Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l'Etat israélien et celle de groupes armés palestiniens".

Trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine.



Trop longtemps que la France renvoie dos à dos la violence de l’état israélien et celle de groupes armés palestiniens.



Des années d’inaction et toujours les civils qui en paient le… https://t.co/h4dVW6X7di — Louis Boyard (@LouisBoyard) October 7, 2023

Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos ce dimanche, le vice-président des Républicains et député européen François-Xavier Bellamy est revenu sur ce sujet et selon lui, ces messages s'apparentent à "de l'apologie du terrorisme".

"L'horreur, c'est cette réaction"

"Comment s'habituer à l'horreur en effet, mais l'horreur c'est cette réaction", a réagi François-Xavier Bellamy. "On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient prêts à justifier ce massacre de civils innocents auquel on a assisté. On ne doit pas s'habituer à ce que des élus de la République soient capables de rendre les victimes coupables de leur propre massacre. C'est cela que la France Insoumise est en train de faire", a-t-il martelé.

Selon lui, "la raison est très simple : [LFI] a choisi sa clientèle électorale et elle sait qu'il y a dans beaucoup de quartiers de notre pays des gens qui veulent que la cause palestinienne devienne le prétexte à leur antisémitisme. Rappelons-le, le Hamas veut que l'État d'Israël disparaisse, ce n'est pas seulement Israël mais les Juifs en tant que tel", souligne François-Xavier Bellamy.

"Combattre ce discours"

Pour lui, certains élus d'extrême gauche "ont légitimé l'assassinat de civils. Quand on parle de légitime défense, quand on évoque le fait qu'il s'agit d'une riposte, quand on rentre dans le cadre d'une guerre conventionnelle en disant 'ce sont des forces armées qui ont décidé de lancer une guerre', en réalité, on donne une apparence de légitimité à ce qui n'est que l'expression d'une barbarie. Ce qu'il s'est passé hier, c'est le Bataclan à grande échelle, donc ces élus sont en train de légitimer le Bataclan", analyse François-Xavier Bellamy.

Le vice-président des Républicains appelle à "combattre ce discours avec détermination et qu'il soit sanctionné dans les urnes le plus rapidement possible. Combattons-les avec énergie et détermination", conclut-il au micro du Grand Rendez-vous.