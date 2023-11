Israël : Blinken plaide pour des «pauses humanitaires» à Gaza, une option rejetée par Netanyahu

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a dit vendredi avoir discuté de la mise en place de "pauses humanitaires" dans le conflit entre Israël et le Hamas avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais celui-ci lui a peu après opposé une fin de non-recevoir. "En ce qui concerne les pauses humanitaires, nous considérons qu'il s'agit d'un moyen de faciliter l'acheminement de l'aide, de s'assurer (...) que celle-ci atteigne les personnes qui en ont besoin", a déclaré le chef de la diplomatie américaine. "Nous considérons que c'est aussi un moyen de créer un meilleur environnement pour la libération des otages", a-t-il ajouté.

Israël refuse "une trêve temporaire sans la libération des otages"

Antony Blinken s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue d'entretiens avec le Premier ministre israélien et après avoir participé à une réunion du cabinet de sécurité israélien. Mais quelques minutes plus tard, Benjamin Netanyahu a exclu cette possibilité, refusant "une trêve temporaire sans la libération des otages" enlevés le 7 octobre en Israël par le Hamas. Selon l'armée israélienne, au moins 240 otages se trouvent toujours entre les mains du mouvement palestinien. Ils ont été enlevés lors de l'attaque sanglante du Hamas en Israël, la plus meurtrière depuis la création du pays en 1948. Plus de 1.400 personnes, en majorité des civils, ont été tués dans cette attaque, selon les autorités israéliennes.

En représailles, Israël a déclaré une guerre pour "anéantir " le Hamas, pilonnant sans relâche la bande de Gaza gouvernée par le mouvement palestinien. Ces frappes ont tué plus de 9.200 personnes, dont 3.826 enfants, en 28 jours de guerre, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Antony Blinken a appelé à "faire plus" pour protéger les civils palestiniens pris au piège de cette guerre et à augmenter la distribution d'aide humanitaire.

Il a assuré qu'Israël ne serait "jamais seul", et redit qu'Israël avait "le droit" et "l'obligation" de se "défendre" pour s'assurer que l'attaque du 7 octobre ne puisse "plus jamais se reproduire". "En même temps, (...) la manière dont Israël s'y prend est importante", a-t-il cependant ajouté. Premier soutien d'Israël, politique comme militaire, les États-Unis ont affiché un appui sans faille depuis l'attaque du 7 octobre, mais prennent la mesure des pressions internationales croissantes sur le nombre de civils palestiniens tués dans les représailles israéliennes.

Le chef de la diplomatie américaine a de nouveau plaidé pour la solution à deux États, israélien et palestinien. "La meilleure voie, peut-être même la seule, est celle de deux États pour deux peuples", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse. "C'est le seul moyen d'assurer une sécurité durable" à Israël et "la seule façon de garantir que les Palestiniens réalisent leurs aspirations légitimes à un État qui leur soit propre", a-t-il dit. Antony Blinken, dont c'est le deuxième déplacement au Proche-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, devait se rendre vendredi en fin d'après-midi en Jordanie après Israël.