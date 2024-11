Israël annonce l'achat de 25 avions de chasse F-15 de «nouvelle génération» à Boeing

Le ministère israélien de la Défense a annoncé jeudi la signature d'un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de 25 avions de combat F-15 "de nouvelle génération", financés par l'aide militaire américaine à Israël. L'accord, d'un montant de 5,2 milliards de dollars, qui comprend une option pour 25 autres appareils, prévoit que les avions de chasse seront livrés par lot de quatre à six par an, à partir de 2031, précise le ministère dans un communiqué.

"Systèmes d'armes de pointe"

Les nouveaux avions de combat, F-15IA, seront "équipés de systèmes d'armes de pointe, y compris l'intégration de technologies israéliennes de pointe", précise le texte. "Les avions modernisés seront dotés d'un plus grand rayon d'action, d'une plus grande capacité de charge utile et de meilleures performances dans divers scénarios opérationnels", selon le communiqué.

Depuis le début de la guerre avec le Hamas palestinien dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023, Israël a conclu des accords d'achat d'armement d'une valeur de près de 40 milliards de dollars, a précisé Eyal Zamir, directeur général du ministère de la Défense, cité dans le communiqué. "Tout en nous concentrant sur les besoins immédiats en armements et en munitions de pointe à des niveaux sans précédent, nous investissons simultanément dans des capacités stratégiques à long terme", a dit Eyal Zamir.

"Renforcement historique de la puissance aérienne"

"Cet escadron de F-15, ainsi que le troisième escadron de F-35 acquis plus tôt cette année, représentent un renforcement historique de notre puissance aérienne et de notre portée stratégique, des capacités qui se sont avérées cruciales au cours de la guerre actuelle", a-t-il ajouté. L'aviation israélienne pilonne régulièrement la bande de Gaza et le sud du Liban depuis le déclenchement de la guerre contre le Hamas le 7 octobre 2023, après l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien en Israël.

Le ministère israélien de la Défense a annoncé fin septembre avoir obtenu un nouveau train d'aide militaire américaine, d'une valeur de 8,7 milliards de dollars, dont 3,5 milliards de dollars en vue de l'achat de matériel et équipement de guerre, et 5,2 milliards de dollars destinés à l'amélioration des systèmes de défense antiaériens israéliens.