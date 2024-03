Israël annonce la mort d'un otage israélien, dont le corps est retenu à Gaza

Une association de familles d'otages a annoncé mardi qu'un otage israélien, enlevé par le Hamas le 7 octobre, avait été tué. L'armée israélienne a informé la famille d'Ouriel Barouch que son corps était retenu à Gaza, selon ce communiqué, qui ne précise pas la date ni les circonstances de sa mort. "Le Forum Tikva des familles d'otages est en deuil après l'annonce du meurtre d'Ouriel Barouch", écrit l'association.

"On se souviendra de son sourire et de son amour d'autrui"

Ouriel Barouch 35 ans, père de deux enfants, avait été enlevé lors du festival de musique Nova, théâtre du massacre de 364 personnes le 7 octobre par des commandos du Hamas. "Ouriel était un homme joyeux et aimé par tous... on se souviendra de son sourire et de son amour d'autrui", dit sa famille, citée dans le communiqué.

Le Hamas avait capturé plus de 250 otages dans une attaque sans précédent sur le sol israélien. Une centaine a été libérée en échange de prisonniers palestiniens lors d'une trêve des combats fin novembre. Selon le bilan des autorités israéliennes, 130 manquent à l'appel, dont 34 sont morts. L'attaque du 7 octobre a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. En représailles, Israël a lancé une offensive qui a fait plus de 32.000 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le Hamas.