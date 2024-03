Gaza : les chefs du Mossad et de la CIA ont quitté Doha après de nouvelles discussions sur une trêve

Les chefs des services de renseignement américains et israéliens ont quitté Doha après un nouveau cycle de pourparlers sur une trêve dans la bande de Gaza, a indiqué dimanche à l'AFP une source au fait des discussions. Le patron de la CIA, Bill Burns, et celui du Mossad, David Barnea, ont quitté la capitale qatarie samedi en fin de journée "pour informer leurs équipes respectives dans leur pays de ce cycle" de négociations, a affirmé cette source sous couvert d'anonymat. Ces pourparlers se sont "concentrés sur les détails et un ratio pour l'échange d'otages et de prisonniers", a-t-elle ajouté, en précisant que les "équipes techniques restaient à Doha".

Les pays médiateurs - États-Unis, Qatar et Égypte - sont engagés depuis des semaines dans des pourparlers sur une trêve, après cinq mois et demi de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas, et un accord de libération des otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Israël avait annoncé jeudi que le chef du Mossad se rendrait vendredi à Doha pour y rencontrer celui de la CIA, ainsi que le Premier ministre qatari et le chef des services de renseignement égyptiens. Il s'agissait de sa deuxième visite en une semaine, après la reprise des pourparlers à la suite de l'échec des efforts visant à obtenir une trêve avant le mois de jeûne du ramadan.

Un responsable du Hamas avait fait état samedi de "profondes divergences" avec Israël dans les discussions, notamment sur le cessez-le-feu, le retour complet des personnes déplacées et la gestion de l'aide humanitaire.

Un Syrien a été tué dimanche dans un raid aérien israélien dans l'est du Liban, bastion du Hezbollah où quatre personnes avaient été blessées par d'autres frappes quelques heures auparavant, a indiqué une source de sécurité libanaise. "Des avions de combat israéliens ont pris pour cible un véhicule dans la région de Souairi, dans la plaine de la Békaa, tuant son conducteur syrien", a dit à l'AFP la source de sécurité ayant requis l'anonymat. L'agence nationale d'information (ANI) a confirmé qu'un Syrien était mort après avoir été grièvement blessé lors d'une attaque contre son véhicule à Souairi, ajoutant qu'il livrait de la nourriture et que la voiture appartenait au propriétaire d'un supermarché.

Depuis le début en octobre de la guerre entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste libanais Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec Israël à la frontière israélo-libanaise, en soutien à son allié palestinien dans la bande de Gaza. Israël lance depuis plusieurs semaines des raids aériens de plus en plus en profondeur sur le territoire libanais contre des positions du Hezbollah, accentuant les menaces d'une guerre ouverte. Dans la nuit de samedi à dimanche, cinq frappes israéliennes avaient visé un centre du Hezbollah déserté, dans la zone de Baalbeck, blessant quatre personnes habitant dans le voisinage, a également indiqué la source de sécurité.

En riposte, le mouvement pro-iranien a dit avoir lancé "plus de 60 roquettes" sur une base et une caserne israéliennes faisant office de "siège du commandement de la défense aérienne" dans le Golan syrien occupé par Israël. L'armée israélienne affirme, elle, avoir repéré "environ 50 tirs" depuis le Liban "en direction du nord d'Israël", expliquant en avoir intercepté plusieurs et avoir conduit des frappes aériennes contre plusieurs des lanceurs impliqués. Aucune victime ni dégât n'ont été signalés.

Antonio Guterres appelle Israël à "lever les derniers obstacles à l'aide" pour Gaza, menacée de famine

Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dimanche au Caire "Israël à lever les derniers obstacles à l'aide" pour la bande de Gaza, menacée de famine, exhortant une nouvelle fois Israël et le Hamas palestinien à un "cessez-le-feu immédiat". "Quand on regarde Gaza, on dirait presque que les quatre cavaliers de l'Apocalypse galopent au-dessus, semant la guerre, la famine, la conquête et la mort", a dit Antonio Guterres lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri. "Le monde entier pense qu'il est plus que temps de faire taire les armes et de mettre en place un cessez-le-feu immédiat", a-t-il ajouté.

Plus tôt dimanche, il a rencontré le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, accompagné du patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini. Cinq mois et demi d'une guerre dévastatrice ont plongé la bande de Gaza dans une situation humanitaire catastrophique.

La guerre a éclaté le 7 octobre après une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien qui a entraîné la mort d'au moins 1.160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de sources officielles israéliennes. D'après ces sources, environ 250 personnes ont été enlevées et 130 d'entre elles sont toujours otages à Gaza, dont 33 seraient mortes. En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas au pouvoir à Gaza depuis 2007. Son armée a lancé une offensive qui a fait 32.226 morts à Gaza, selon le dernier bilan du ministère de la Santé du mouvement islamiste.