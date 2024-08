Irlande: un adolescent inculpé pour l'attaque au couteau d'un aumônier de l'armée

L'adolescent de 16 ans, arrêté après l'attaque au couteau d'un aumônier de l'armée irlandaise jeudi à Galway (ouest de l'Irlande) a été inculpé samedi pour agression et placé en détention dans un centre pour mineurs. Présenté en début d'après-midi devant le tribunal pour enfants de Galway, il a été inculpé pour "agression ayant provoqué des blessures physiques".

L'adolescent pourrait à nouveau être inculpé ultérieurement selon les conclusions de l'enquête

Le tribunal lui a refusé une libération sous caution, et il a été placé en détention au centre pour mineurs d'Oberstown. Il devrait, selon la BBC, comparaître à nouveau devant la justice le mardi 20 août. Vendredi, la police irlandaise avait dit envisager la piste terroriste pour cette attaque au couteau ayant visé Paul Murphy, un aumônier d'une cinquantaine d'années, à l'entrée de la caserne de Renmore, en banlieue de Galway. Lors de l'audience, un représentant de la police irlandaise a déclaré que l'adolescent pourrait à nouveau être inculpé ultérieurement selon les conclusions de l'enquête, a également rappporté la BBC.

La victime a été gravement blessée mais ses jours ne sont pas en danger. L'adolescent de 16 ans, dont le nom n'a pas été communiqué en raison de son âge, a été rapidement maîtrisé par des militaires, arrêté sur les lieux et placé en garde à vue. Selon le journal The Irish Times, qui cite des sources policières, le suspect se serait radicalisé sur internet au cours des derniers mois. Toujours selon le journal, l'aumônier serait arrivé jeudi soir en voiture devant la caserne, et aurait baissé sa vitre en voyant l'adolescent venir dans sa direction. Ce dernier lui aurait alors porté plusieurs coups avec un couteau qu'il avait dissimulé.

Comme l'a indiqué l'armée dans un communiqué, les sentinelles de la caserne ont tiré cinq coups de semonce, "en stricte conformité avec les protocoles de protection des forces armées", et ont fait usage d'une matraque pour maîtriser l'agresseur. Hospitalisé pour des "blessures graves", l'aumônier Paul Murphy a remercié le public pour son soutien dans un message publié vendredi sur Facebook. "Mes amis, je vous remercie pour vos prières", a-t-il écrit vendredi avant de subir une intervention chirurgicale.