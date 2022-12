Le régime iranien aurait tenté de faire assassiner Bernard-Henri Lévy

Qui en veut à Bernard-Henri Lévy ? Le Washington Post affirme que l'intellectuel français aurait fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Son nom apparaît dans une liste de personnalités qui seraient dans le viseur du régime iranien. Des journalistes, des diplomates et des activistes y sont cités. Selon le journal américain, le journaliste français figure sur cette liste de personnalités qui, selon le gouvernement iranien, représentent une menace pour le régime.

Un assassinat en échange de 150.000 dollars

Bernard-Henri Lévy serait la cible d'une tentative d'assassinat orchestrée par l'unité d'élite du Corps des Gardiens de la révolution islamique Al-Qods. Le mode opératoire aurait même été établi. Un dealer iranien à Paris semble avoir été approché pour exécuter le crime en échange de la somme de 150.000 dollars, à partager avec ses complices. Une méthode souvent utilisée par le gouvernement pour assassiner ses opposants. Bernard-Henri Lévy a toujours pris position contre le régime des mollahs. En octobre dernier encore, il appelait à un soulèvement émancipateur en Iran.

D'après l'enquête du quotidien américain, de plus en plus d'enlèvements et d'assassinats seraient planifiés par le pouvoir iranien. Sur cette liste figurent de nombreuses autres personnes. Notamment John Bolton, ancien conseiller de la Maison Blanche, des hommes d'affaires israéliens basés à Chypre ou encore des dissidents iraniens ayant fui le pays.