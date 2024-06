INFO EUROPE 1 - Viktor Orban reçu mercredi par Emmanuel Macron à déjeuner à l'Elysée

Selon les informations d’Europe 1, le Premier ministre hongrois Viktor Orban sera reçu mercredi pour un déjeuner de travail par Emmanuel Macron à l'Élysée, avant que le Conseil européen ne désigne jeudi et vendredi les prochains leaders de l’Union européenne. La Hongrie doit prendre la présidence tournante de l’UE à partir du 1ᵉʳ juillet prochain sous la formulation trumpiste "Make Europe Great Again". Viktor Orban vient à Paris pour présenter les grandes lignes de son semestre.

Une visite très politique

"L'occasion de préparer le Conseil européen et la future présidence tournante hongroise", souligne-t-on dans l'entourage du chef de l'État. Le président de la République devrait évoquer le soutien à l'Ukraine et l'industrie européenne de défense, sur fond de tension entre les chancelleries hongroises et ukrainiennes.

C'est aussi une visite très politique dans le contexte des élections législatives anticipées. À Berlin vendredi dernier, Viktor Orban s’en est pris à la politique migratoire de l’Allemagne dénonçant les méfaits de l’immigration massive : "Si je compare au pays d’il y a dix ans, le goût n’est plus le même, l’odeur n’est plus la même." Selon les informations d’Europe 1, Marine Le Pen n’a pas prévu de rencontrer le Premier ministre hongrois.

