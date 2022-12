Inflation et tensions sociales au Royaume-Uni : le Brexit responsable ?

Énergie, alimentation, transport... Si tous les prix flambent en France, c'est encore pire en Grande-Bretagne où l'inflation est à près de 11%. Outre-Manche, les infirmiers, postiers ou encore cheminots sont tous en grève pour demander des hausses de salaires. En toile de fond, le Brexit semble avoir joué un rôle dans l'augmentation des prix. Près de deux ans après la sortie de l'Union européenne, de nombreux Britanniques mesurent les douloureuses conséquences de ce divorce.

100 milliards de livre sterling de pertes

Avec le Brexit, le commerce extérieur et les investissements étrangers se sont nettement compliqués en Grande-Bretagne. En quittant les accords commerciaux de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'est lui-même exclu du marché au sein duquel il échangeait le plus. Une récente étude du Centre européen de réforme estimait qu'au deuxième trimestre 2022, le PIB britannique était inférieur de 5,5 % à ce qu'il aurait dû normalement être si le pays était resté dans l'UE, ce qui représente une perte nette de 100 milliards de livres sterling pour l'économie britannique, soit près de 114 milliards d'euros de pertes.

La dévaluation de la livre sterling a fait grimper le prix des importations. Et elle nourrit aujourd'hui une inflation galopante qui flirte avec les 11%. L'inflation est la cause principale des tensions sociales actuelles et malgré les efforts répétés des conservateurs pour vanter les bienfaits de leur Brexit, les Britanniques ne sont pas convaincus. Selon un récent sondage, moins d'un tiers d'entre eux estiment aujourd'hui que le pays a fait le bon choix en quittant l'Union européenne.