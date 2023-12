Inde : Emmanuel Macron sera l'invité d'honneur de la Fête nationale le 26 janvier

Le président français Emmanuel Macron sera l'invité d'honneur du Premier ministre indien, Narendra Modi, pour la 75e édition de la Fête nationale du "Republic Day", a annoncé vendredi l'Elysée. "Il (Emmanuel Macron) a accepté l'invitation du Premier ministre indien à se rendre à New Delhi le 26 janvier 2024 à l'occasion de Republic Day (..) en tant qu'invité d'honneur", a indiqué la présidence française.

"Un honneur extrêmement fort"

La fête célèbre l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Inde, le 26 janvier 1950, un peu plus de deux ans après son indépendance le 15 août 1947. Narendra Modi, qui s'est déjà rendu à quatre reprises en France depuis l'élection du président Macron, était lui-même l'invité d'honneur cette année pour la traditionnelle Fête nationale du 14-Juillet. Ce sera le deuxième déplacement du président Emmanuel Macron en Inde, après un premier en 2018. Il s'y est aussi rendu en septembre 2023 pour un sommet du G20.

"Il s'agit d'un honneur extrêmement fort puisqu'il y a un seul invité d’honneur au Republic Day (...) d'un geste extrêmement fort pour incarner et donner une impulsion forte à notre relation bilatérale", a souligné l'Elysée. Les deux pays partagent déjà de "très nombreux projets dans les secteurs spatial, de la défense (avec notamment la vente de chasseurs français Rafale), de l'aéronautique, des énergies renouvelables, de la recherche et de l'enseignement supérieur", a rappelé la présidence. Les trois prédécesseurs du président de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont également eu cet honneur, a rappelé l'Elysée.