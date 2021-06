Inde : colère des médecins envers un gourou qui préconise le yoga contre le Covid-19

Ils étaient des milliers de médecins à arborer mardi des brassards noirs en Inde pour demander l'arrestation d'un gourou populaire qui affirme que le yoga peut prévenir le Covid-19 et que la médecine conventionnelle a tué des milliers de malades du coronavirus. Baba Ramdev, fondateur d'un empire de produits de médecine traditionnelle, a en effet déclaré le mois dernier que la pandémie avait montré que les médicaments modernes étaient "de la science stupide et ratée" et que des centaines de milliers de personnes étaient "mortes à cause de la médecine allopathique" (conventionnelle).

#ArrêtezRamdev

Mardi, "Jour noir" de protestation, des photos sur les réseaux sociaux montraient des médecins brandissant des pancartes demandant l'arrestation de "Ramdev le charlatan", ou portant des combinaisons de protection avec l'inscription #ArrêtezRamdev sur le dos.

Ramdev, un partisan du Premier ministre Narendra Modi, avait retiré ses propos après un appel du ministre indien de la Santé. Mais il avait créé un nouveau scandale en déclarant qu'il n'avait pas besoin de vaccin contre le coronavirus car il en était protégé par le yoga et la médecine traditionnelle (ayurveda). Son groupe, Patanjali Ayurved, est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars et vend toutes sortes de marchandises, du dentifrice au jeans, dans ses magasins omniprésents dans le pays.

Il y a quelques semaines, lors d'un événement où était présent le ministre de la santé, Baba Ramdev, qui possède également une chaîne de télévision, a lancé un remède appelé Coronil qui, selon le gourou, guérit du Covid-19. La société - la 13e marque à laquelle les Indiens font le plus confiance, selon un classement l'an dernier - avait déjà par le passé affirmé disposer de remèdes au cancer. Il a également dit qu'il pouvait "guérir" l'homosexualité et le sida.

La pandémie a fait au moins 330.000 morts en Inde, dont plus de 1200 médecins, selon l'Association médicale indienne.