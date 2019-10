Incendies en Californie : quelque 50.000 personnes évacuées

Quelque 50.000 personnes ont reçu l'ordre jeudi soir d'évacuer leurs habitations situées au nord de Los Angeles, une zone touchée par de violents incendies favorisés par des vents forts, selon des responsables des pompiers.

Les flammes ont parcouru en quelques heures environ 2.000 hectares de broussailles et menacent des habitations aux abords de la ville de Santa Clarita, à 65 km au nord de Los Angeles (ouest des Etats-Unis).

Coupures de courant

La Californie est confrontée depuis plusieurs années à la sécheresse et connaît actuellement des températures élevées et des vents violents particulièrement propices aux incendies. L'électricité a été coupée à quelque 180.000 clients du nord de la Californie jeudi, pour éviter que les lignes à haute tension ne provoquent des étincelles comme celles à l'origine de plusieurs feux de forêt destructeurs ces dernières années. PG&E est ainsi tenu pour responsable du "Camp Fire" qui avait ravagé début novembre 2018 la petite ville de Paradise, dans le nord de la Californie, faisant 86 morts et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. Plus au sud, d'autres opérateurs ont prévenu qu'ils étaient susceptibles de couper le courant à quelque 300.000 clients à titre préventif.