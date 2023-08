Incendies à Hawaï : le bilan humain dépasse les 100 morts, le symbole d’une Amérique délabrée

Le bilan humain des incendies à Hawaï, les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, dépasse désormais les 100 morts, ont annoncé les autorités mardi, qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui. "101 vies ont désormais été perdues", a annoncé le gouverneur de l'archipel, Josh Green, lors d'une annonce télévisée mardi soir. "Nous avons le cœur brisé par une telle perte."

Des centaines de personnes encore portées disparues

Les secouristes et chiens renifleurs qui fouillent les décombres de la ville de Lahaina, quasiment rasée par les flammes sur l'île de Maui, ont encore beaucoup de terrain à couvrir. Ils n'ont examiné qu'un peu plus d'un quart de la zone, a-t-il précisé. Les autorités craignent que le nombre de morts ne s'alourdisse considérablement et ont déjà averti qu'il pourrait doubler.

Des centaines de personnes sont encore portées disparues. Parmi elles, certaines sont progressivement localisées par leurs proches à mesure que les communications se rétablissent sur Maui, mais d'autres viendront inévitablement rejoindre les rangs des victimes de la tragédie.

Le système d’alerte n’a pas été déclenché

Beaucoup de détails laissent perplexes dans cette tragédie. Le système d’alerte n’a pas été déclenché, le réseau téléphonique a cessé de fonctionner immédiatement, et l’eau a manqué au moment le plus crucial, comme le raconte au New York Times Ross Hart, un habitant de Lahaina qui tentait de sauver sa maison des flammes. "Nous nous battions, nous pensions avoir le dessus, on gardait les flammes à distance de la propriété. Et puis plus d’eau."

Des pylônes électriques seraient tombés sur les broussailles sèches

Le système de distribution d’eau, trop ancien, n’a pas tenu le coup. Un autre défaut d’infrastructure est sans doute à l’origine du sinistre : des pylônes électriques seraient tombés sur les broussailles sèches. À Hawaï, comme dans la plupart des États américains, les lignes électriques ne sont pas enterrées, en raison du coût. Il faut compter entre deux et trois millions de dollars par kilomètre pour enterrer une ligne à haute tension.

Entre lourdeur administrative et difficulté d’accès à Lahaina, l’aide de l’État a mis du temps à arriver. Des habitants auraient eu recours aux pillages, comme en témoigne sur une chaîne locale Barrett Procell, un habitant qui a tout perdu. "Si vos enfants ont faim, que le gouvernement n’est pas là pour vous, que la police ne laisse pas passer les provisions, pendant des jours et des jours… À situation désespérée, mesures désespérées", lance-t-il.

Autant de problèmes qui ont encore aggravé les choses et qui ne sont pas à la hauteur d’un pays qui est la première puissance économique mondiale.