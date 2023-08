Incendies à Hawaï : l'inefficacité des autorités pointée du doigt

Le bilan des incendies de Hawaï ne cesse de s'alourdir. Le bilan des feux de forêts à Hawaï, déjà les plus meurtriers en plus d'un siècle aux États-Unis, pourrait dépasser les 100 décès, alimentant les critiques sur la gestion du drame par les autorités. Ces brasiers d'une intensité et d'une vitesse exceptionnelle ont fait 93 morts. La question que tout le monde se pose désormais est celle de l'inefficacité des autorités.

Les sirènes de l'île n'ont pas retenti

La colère monte parmi les habitants. Il y a-t-il eu un problème de communication ? Ce qui est sûr c'est que les sirènes de l'île n'ont pas retenti. Certes, des alertes ont été envoyées sur les téléphones portables des habitants mais le réseau étant déjà détruit par les flammes, personne ne les a reçues. Ce qui explique pourquoi autant de gens se sont fait piéger lorsque l'incendie est arrivé jusqu'à eux. Les riverains pensaient que la situation était sous le contrôle des autorités. Et pour cette raison, ils n'ont pas immédiatement évacué.

Le gouverneur de Hawaï se défend

Un rapport, datant de 2021, avait pourtant prévenu du risque élevé d'incendie, soulignant que les mesures planifiées pour y répondre étaient insuffisantes. Mais pour le gouverneur de Hawaï, Josh Green, ce sont les circonstances exceptionnelles qui sont à blâmer. "Les conséquences du réchauffement climatique changent la donne. Nous n'avons jamais eu ça près d'une ville. Nous faisons ce que nous pouvons pour financer nos services. Nos pompiers sont bien préparés. Nous déterminerons si nous pouvons faire mieux", a-t-il déclaré.

La vétusté des infrastructures est également pointée du doigt. Au moment du drame, alors que les pompiers faisaient leur possible pour éteindre les flammes, le système de distribution de l'eau aurait cessé de fonctionner, entraînant un manque de pression pour alimenter les lances à incendies. Si le feu a fini par être maîtrisé, c'est surtout parce qu'il n'y avait plus rien à brûler.