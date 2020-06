Hommages, recueillement et poings levés : les funérailles de George Floyd à Houston

REPORTAGE

Le cercueil doré a été définitivement refermé. Les funérailles de George Floyd ont eu lieu mardi à Houston, au Texas, quinze jours après la mort de cet Américain noir asphyxié par un policier dont le calvaire a suscité des manifestations monstres aux Etats-Unis et partout sur la planète. La cérémonie a eu lieu dans une ambiance de gospel. Sur la scène trônaient des portraits de Floyd, ailes d'anges accrochées aux omoplates. Dans l'église, le public était restreint pour cause de coronavirus : 500 personnes seulement dans un immense bâtiment qui aurait pu en contenir quatre fois plus. Il y avait bien sûr la famille de George Floyd, dont sa fille de six ans, Giana, toute habillée de blanc.

"Ce moment doit être plus important que tout"

Présents également, le révérend Al Sharpton, figure des droits civiques, l’acteur Jamie Foxx et d’autres personnalités, comme le représentant Al Green, élu noir du Texas au Congrès. Il a comparé ces funérailles à un moment aussi crucial que la marche de Martin Luther King à Selma, en Alabama en 1965. "Nous portons le deuil, aujourd’hui, pour éliminer la haine. Ce moment doit être plus important que tout. Il montre que nous sommes à un tournant, la question est de savoir comment nous allons saisir ce moment. Allons-nous le transformer pour faire la différence ? Ou est-ce-que ce sera un moment comme un autre ?", s'est-il interrogé.

6.000 personnes passées lui rendre hommage

Une fois la cérémonie terminée, la dépouille de George Floyd a pris la direction du cimetière, dans une procession digne d’un chef d’Etat. Le cercueil doré a été posé à bord d’une calèche blanche tirée par des chevaux et escortée par des motards de la police de Houston. Plus de 6.000 personnes avaient défilé toute la journée devant son cercueil exposé dans l'église, pour une prière ou lui dire un dernier mot, le poing levé.