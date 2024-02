Hommage national aux Invalides : qui sont les trois otages français encore détenus par le Hamas ?

L’émotion était intense ce mercredi dans la cour d'honneur des Invalides. Un hommage a été rendu aux victimes françaises des attaques du Hamas, le 7 octobre dernier en Israël. Un hommage qui est "important face à toutes les forces vicieuses qui font campagne pour nier ce qu'il s'est passé", a déclaré Ido Dan, un proche d'un otage français présumé, Ofer Calderon, depuis la tribune des familles. "C'est important pour aller de l'avant, faire le deuil", ajoute-t-il.

Deux autres otages restent encore entre les mains du Hamas depuis plus de 120 jours : Ohad Yahalomi et Orión Hernández Radoux. Qui sont-ils ?

Orión Hernández-Radoux, 32 ans, père d’un enfant

Orión Hernández-Radoux est âgé de 32 ans et est le plus jeune des trois otages français entre les mains du Hamas. Lui était présent au Tribe of Nova, festival de techno dans le sud d'Israël. Pour rappel, l'évènement a été pris pour cible par le groupe terroriste, et 260 personnes ont été tuées.

La famille de ce père d’un enfant de 2 ans ne cesse de se mobiliser pour alerter sur la situation de ce franco-mexicain. Ils ont tenté de l’appeler sur son téléphone portable. Selon Le Parisien, sa mère explique qu’une personne décroche et répond : "Arabic, Arabic ! Hamas, Hamas !" Puis silence radio.

Un ami arabophone tente une seconde fois d’appeler. "On lui a répondu qu’Orión était vivant, qu’il n’était pas maltraité et qu’on ne devait pas s’inquiéter", détaille, attristé, sa mère chez nos confrères du Parisien.

Ofer Kalderon, 53 ans, père de quatre enfants

Ofer Kalderon est menuisier et père de quatre enfants. Le jour du drame, il se trouve dans une maison du quartier du kibboutz de Nir Oz, où il réside également, avec son fils Erez, 12 ans et sa fille Sahar, 16 ans.

Ces deux enfants sont libérés fin novembre, explique TF1 Info. Quant à son épouse, Hadas, et ses deux autres enfants, ils ont échappé au kidnapping des terroristes. "C’est un bon père, aimant et proche de ses enfants. Il leur transmet de très bonnes valeurs, notamment humaines", témoignait sa femme Hadas au Parisien en octobre.

Ohad Yahalomi, 49 ans, père d’un enfant

Ohad Yahalomi résidait lui aussi au kibboutz de Nir Oz et a été enlevé avec son fils, Eitan, âgé de 12 ans. Le jeune garçon a été libéré fin novembre. "Nous vivons une très longue journée depuis le 7 octobre", a confié Ayala Yahalomi Luzon, sa sœur, depuis "123 jours", exhortant à "une action concrète pour ramener (les otages) chez eux".

Lors de l'attaque, des membres de sa famille ont pris la fuite. De son côté, Ohad a tenté de s'échapper face aux terroristes et de protéger les siens, assure sa femme Bat Sheva dans les colonnes du Parisien. En tout, quelque 250 personnes ont été prises en otages lors de l'attaque sans précédent menée en Israël par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles israéliennes.