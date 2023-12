Hamas-Israël : après plus de 50 jours de captivité, Mia Schem, jeune franco-israélienne, retrouve sa famille

Le conflit entre le Hamas et Israël a repris ce vendredi matin. Les États-Unis, comme d'ailleurs le Qatar et l'Égypte, ont pourtant tenté en vain de faire durer cette trêve avec deux priorités : l'aide humanitaire à Gaza et la libération des otages du Hamas.

Des retrouvailles émouvantes

Malgré tout, près de la moitié des otages ont été libérés pendant les sept jours de cessez-le-feu, dont quatre franco-israéliens. Dernière en date : Mia Schem. La jeune femme a pu retrouver sa famille jeudi soir. Mia est arrivée discrètement à bord d'une ambulance banalisée. Les journalistes ont pu brièvement l'apercevoir aux côtés de sa mère, de son frère, avant qu'elle ne s'engouffre dans l'entrée du service des urgences. Ses proches sont allés la rejoindre dans le sud d'Israël dès l'annonce de sa libération jeudi après-midi.

Sur des images diffusées par l'armée israélienne, il est possible de voir Mia Schem dans les bras de sa mère Keren et dans ceux de son frère. La jeune femme de 21 ans est apparue affaiblie. Son état de santé était source d'interrogations alors que l'on sait qu'elle s'est cassée le bras lors de son enlèvement le 7 octobre. Une information connue de tous, car elle a été aperçue une semaine plus tard dans une vidéo diffusée par le Hamas.

Retour progressif à la vie normale

C'est d'ailleurs la seule Française pour laquelle on avait une véritable preuve de vie avant la libération des enfants Erez et Sahar Kalderon, ainsi que du petit Eitan. Mia Schem est désormais à l'hôpital Sheba, où elle va rester quelques jours en convalescence aux côtés de ses proches.

Une attention particulière sera apportée à son bras, mais aussi à ses yeux, alors qu'elle semble avoir passé la majorité de sa captivité dans l'obscurité.