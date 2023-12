EN DIRECT - Israël-Hamas : Tsahal annonce avoir «repris le combat» à Gaza

La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a expiré vendredi matin, et les combats ont repris entre les belligérants, selon des journalistes de l'AFP sur place. La trêve a expiré à 7 heures, heure locale (5h00 GMT). L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir "repris le combat contre l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza", alors que les sirènes d'alerte à la roquette retentissaient dans plusieurs localités israéliennes proches de ce territoire. À Gaza ville, un journaliste de l'AFP a fait part de dizaines de tirs d'artillerie et de frappes aériennes israéliennes.

Les principales informations : Les combats ont repris ce vendredi matin entre Israël et le Hamas

Selon une enquête du New York Times, Israël avait été averti depuis un an que le Hamas préparait une attaque inédite

Trente prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël en échange des otages

Le Hamas annonce six morts à Rafah après des raids israéliens

Six Palestiniens ont été tués vendredi matin dans un raid aérien israélien sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP Ashraf al-Qidreh, porte-parole du ministère de la Santé du Hamas.

Par ailleurs, deux enfants ont été tués dans des raids aériens sur la ville de Gaza, a indiqué à l'AFP un médecin, Fadel Naïm, à l'hôpital Ahli Arab. La trêve entrée en vigueur le 24 novembre entre Israël et le Hamas dans le petit territoire palestinien est arrivée à expiration à 05h00 GMT.

Israël savait depuis plus d'un an que le Hamas préparait une attaque inédite

Des responsables israéliens avaient obtenu plus d'un an à l'avance le plan du Hamas visant à mener une attaque sans précédent contre Israël, mais avaient jugé ce scénario irréaliste, soutient jeudi le NY Times sur la base de documents secrets. Le renseignement militaire israélien avait mis la main sur un document d'une quarantaine de pages du Hamas détaillant, point par point, une vaste attaque comme celle perpétrée par des commandos le 7 octobre qui ont fait environ 1.200 morts en Israël, selon le grand quotidien américain.

Ce document, qui circulait dans des sphères du renseignement sous le nom de code "Jericho Wall" (Le mur de Jéricho), ne donnait pas de date pour une éventuelle attaque mais en définissant des points précis pour saturer le dispositif sécuritaire israélien puis attaquer des villes et des bases militaires.

Plus précisément, le document fait état d'un barrage de roquettes, de drones détruisant des caméras de sécurité et de systèmes de défense automatisés, puis de combattants traversant côté israélien en parapente, en voiture et à pied, des éléments au cœur de l'attaque du 7 octobre. Mais il n'était "pas possible de déterminer" si ce plan avait été approuvé "complètement" par la direction du Hamas et comment il pourrait se traduire dans la réalité, souligne un document interne de l'armée israélienne obtenu par le Times.

Trente prisonniers palestiniens libérés par Israël en échange des otages

Trente Palestiniens, tous des femmes et des mineurs détenus dans des prisons israéliennes, ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi en application de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, a annoncé l'Autorité pénitentiaire israélienne. Ces prisonniers ont été relâchés à quelques heures de l'expiration prévue de la trêve, après la libération plus tôt par le Hamas de huit otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, auxquels s'ajoutent deux otages franco-israéliennes libérées mercredi.

Le Qatar, principal médiateur de la trêve, avait annoncé plus tôt que les prisonniers palestiniens devant être libérés étaient 23 mineurs et sept femmes. Depuis son entrée en vigueur le 24 novembre, l'accord de trêve entre Israël et le Hamas a déjà permis la libération de 110 otages, dont 80 femmes, enfants et jeunes de moins de 19 ans, israéliens ou binationaux.

En échange, 240 prisonniers palestiniens ont été remis en liberté. En outre, une trentaine d'étrangers, en majorité des Thaïlandais travaillant en Israël, ont été libérés hors du cadre de cet accord.