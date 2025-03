Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine pas opposé à une trêve, à condition qu'elle tienne compte de ses «intérêts»

Le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine ne s'oppose pas à un cessez-le-feu sur le front en Ukraine. Mais lors d'une conférence de presse, le dirigeant russe a clairement fait comprendre qu'une trêve en Ukraine devra absolument tenir compte de ses intérêts. Dans le cas contraire, la guerre continuera.



"Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin au combat". Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi, Vladimir Poutine s'est dit favorable à un accord de cessez-le-feu en Ukraine, mais à ses conditions.

Première préoccupation du président de la fédération de Russie : qui surveillera la ligne de contact entre Russes et Ukrainiens et qui sera le juge de paix ? Vladimir Poutine avance alors quatre pays des BRICS : l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et le Brésil, qui, selon lui, s'impliquent pour régler le conflit.

Une trêve qui "tient compte des intérêts de Poutine"

Exit donc la proposition de soldats européens pour surveiller la paix. Cette mobilisation serait considérée comme un conflit armé direct par Moscou. Enfin, le président russe dit "souhaiter une paix durable en s'attaquant aux causes profondes du conflit".

En clair : pas d'adhésion de l'Ukraine à l'Otan et le maintien des territoires ukrainiens occupés sous le contrôle de Moscou. "Poutine veut une trêve qui tient compte de ses intérêts", souligne son conseiller diplomatique. De son côté, Donald Trump, le président américain, salue une déclaration encourageante, mais incomplète. Enfin, à Kiev, Volodymyr Zelensky accuse le président russe de jouer la montre et de faire durer les choses, pour poursuivre la guerre.