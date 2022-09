Guerre en Ukraine : pour Emmanuel Macron, Vladimir Poutine «a commis une énorme erreur»

La guerre en Ukraine n'en finit plus de faire parler d'elle à New York. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU, les ministres des Affaires étrangères de différents pays ont condamné l'invasion russe et exigent que Moscou rende des comptes. Interrogé par nos confrères de CNN, Emmanuel Macron tente toujours de comprendre son homologue russe, reconnait-il.

"Il a commis une énorme erreur"

"C'est difficile de donner l'explication. Quand il a décidé de lancer sa guerre, je pense qu'il a commis une énorme erreur", a expliqué le président de la République. "Aujourd'hui, je pense qu'après la contre-offensive, Vladimir Poutine est beaucoup plus sous pression. Et à présent, il est clair pour tout le monde que le dirigeant qui a décidé d'entrer en guerre, qui a décidé de l'escalade, c'est le président Poutine", a-t-il ajouté.

Pas d'explication "rationnelle"

Emmanuel Macron peine à comprendre les raisons qui ont poussé le président russe à envahir l'Ukraine. "Je n'ai pas d'explication rationnelle. Je pense que c'est un ensemble de ressentiments ou une stratégie d'hégémonie dans la région. Et je dirais que c'est une conséquence de son isolement pendant la pandémie. À ce moment-là, il a décidé de rompre complètement le dialogue que nous avions depuis 2014 et de partir en guerre."

"Je crois que toutes les discussions que nous avons eues ont été difficiles", a-t-il conclu devant les journalistes de CNN.