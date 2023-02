Guerre en Ukraine : plusieurs rassemblements de soutien prévus en France ce week-end

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi à Paris en soutien à l'Ukraine, au lendemain de manifestations en France et en Europe pour marquer le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Des rassemblements se sont également déroulés dans d'autres grandes villes en régions samedi, un an et un jour après le début du conflit, le 24 février 2022. Sur la place de la République à Paris, des centaines de participants ont entonné l'hymne ukrainien en début d'après-midi. La main posée sur le cœur, Volodymyr Kraftchenko dénonce "ceux qui ont violé notre terre et nos droits". Agé de 73 ans, il a fui son pays il y a un an pour se réfugier en France, après avoir tenté de rejoindre les forces armées de son pays. "Ils m'ont dit que j'étais trop vieux", dit-il à l'AFP.

"Vladimir Poutine ne tient pas compte de nous"

En tête du cortège qui se dirigeait vers la place de la Bastille, des enfants ukrainiens, vêtus de la tenue traditionnelle. Dans la foule, le jaune et le bleu (les couleurs de l'Ukraine) dominent, sous forme de drapeaux brandis vers le ciel ou enveloppant les épaules des manifestants, de pancartes ou encore de ballons. La députée Raquel Garrido est venue représenter "tout le groupe parlementaire LFI", a-t-elle indiqué, au début du rassemblement organisé par des dizaines d'associations. "Ces manifestations sont l'occasion de montrer que la guerre, ce n'est pas que des questions géopolitiques mais aussi une solidarité entre les peuples". Il est important que "la France garde une position indépendante, une voix pour trouver une voie vers la paix", a-t-elle ajouté.

Pour Catherine Rifault, 67 ans, "il ne faut pas cesser de manifester, de s'indigner". Le président russe Vladimir "Poutine ne tient pas compte de nous, mais c'est important de montrer qu'on ne s'habitue pas".

2.000 Ukrainiens accueillis dans l'Hérault

A Montpellier, une centaine de personnes ont répondu à l'appel de l'association SOS Montpellier Ukraine. L'Hérault a accueilli quelque 2.000 Ukrainiens ayant fui leur pays. "Les Russes de Montpellier avec l'Ukraine", "L'Ukraine choisit la liberté", "Stop War", pouvait-on lire sur les pancartes. "Il ne faut pas croire que la guerre est bientôt finie, il faut crier partout que l'Ukraine souffre et va malheureusement encore souffrir", déclare à l'AFP Litouka Kseniia, 29 ans, arrivée dans cette ville en avril avec sa fille de deux ans.

A Rennes, la manifestation de soutien à l'Ukraine a rassemblé 250 personnes environ. La veille, des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans plusieurs grandes villes du continent, pour protester contre l'invasion russe. En France, un rassemblement de quelques centaines de personnes s'est tenu place de la République à Paris, ainsi qu'à Lille ou Marseille par exemple.