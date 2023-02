Guerre en Ukraine : à Strasbourg, un hommage rendu en soutien au peuple ukrainien

La France apporte son soutien à l'Ukraine au premier anniversaire de la guerre contre la Russie. À Strasbourg, une cérémonie a eu lieu ce vendredi matin sur le parvis du Conseil de l'Europe, dans la ville du Bas-Rhin. Quelques centaines de personnes se sont réunies ici dans le silence et le recueillement. Beaucoup de drapeaux ukrainiens, des couronnes de fleurs bleues et jaunes. Youri retient ses larmes en entendant l'hymne de son pays qu'il a fui il y a un an avec son épouse. "Nous sommes très inquiets", confie-t-il à Europe 1. "Nous avons vraiment envie de rentrer à la maison. Nous voulons la victoire."

"Je suis fière d'être Ukrainienne"

Natalia travaille au Conseil de l'Europe. Beaucoup d'émotions se mélangent aujourd'hui pour cette Ukrainienne. "Je suis inquiète pour ma famille restée à l'est de l'Ukraine. Je suis bien sûr fière d'être Ukrainienne, d'appartenir à ce peuple. Et on espère qu'on pourra le plus vite possible écouter les hymnes pour signifier la victoire." D'autres événements sont prévus toute la journée à Strasbourg. Une manifestation aura lieu ce vendredi après-midi et un concert vendredi soir dans la cathédrale.