Guerre en Ukraine : l'aide américaine de 60 milliards de dollars, toujours bloquée au Congrès

Kiev est toujours suspendue à la décision du Congrès américain pour une nouvelle aide militaire. Le Sénat a bien voté un plan d’aide de 60 milliards de dollars, mais celui-ci est bloqué par la Chambre des représentants à majorité républicaine qui s’en sert comme un argument politique pour s’opposer à Joe Biden.

L'administration de Joe Biden assure régulièrement à l'Ukraine son soutien, mais cette nouvelle aide militaire américaine de 60 milliards de dollars ne parvient toujours pas à être validée, ce à quoi le président américain a appelé les parlementaires à approuver ce financement au plus vite, "avant qu'il ne soit trop tard". "C'est le moment de prouver que les Etats-Unis s'engagent pour la liberté et ne se soumettent à personne", a déclaré Joe Biden.

Le retour de l'"America first" ne plaît pas à tous

Le grand retour de "l’America first", (l’Amérique d’abord, ndlr), est défendu par Donald Trump et ses soutiens les plus fervents au Congrès, tels que Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants qui refuse de faire voter le plan d’aide du Sénat, soutenu par Joe Biden.

Des manœuvres politiciennes qui commencent à peser sur certains élus, comme l’explique sur CNN, le représentant républicain, Ken Buck : "Ce serait un lourd fardeau pour tout candidat républicain, de tenir pour responsable le nombre important de morts qu’il y aura, si la Russie s'empare de toute l’Ukraine".

Les démocrates espèrent encore rallier ces voix dissidentes pour tenter un passage en force à la Chambre. Côté Sénat, on fait aussi pression : une délégation emmenée par son président démocrate Chuck Schumer était en Ukraine il y a quelques jours pour assurer au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qu’il pouvait "toujours compter sur les Etats-Unis". "Vous défendez l’Europe et vous défendez l’honneur et la force des États-Unis. Nous croyons en vous". Il y a urgence, mais il faudra encore attendre : la Chambre des représentants est en vacances.